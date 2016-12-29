В столице предложили возвести часовую башню Первого Президента Казахстана
29 декабря 2016, 17:28
У англичан есть Биг-Бен, у россиян - часы на Спасской башне Московского Кремля. А у нас будут свои часы.
В столице предложили возвести часовую башню Первого Президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сообщается, что на имя Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств, депутатов представительных органов, руководителей зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, руководителей и членов различных партий, представителей интеллигенции, глав дипломатических миссий нашей республики за рубежом, а также от граждан Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В поздравлениях отмечается динамичное развитие нашей страны за годы суверенитета, поступательное укрепление ее авторитета на международной арене и повышение благосостояния населения, выдающаяся роль Президента Казахстана в достижении значительных социально-экономических успехов.
В одном из поздравительных писем предложили возвести в столице часовую башню Первого Президента Республики Казахстан в честь 25-летия Независимости Республики.
«У англичан есть Биг-Бен – часовая башня Вестминстерского дворца, у россиян - часы на Спасской башне Московского Кремля. А у нас будут свои часы. Таким образом, в мире появится еще одна всемирная часовая башня», – пишет автор письма Н.Амзеев.
Иллюстративное фото: Биг-Бен nz1.ru
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