Подписан документов о прекращении огня в Сирии

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию ", - сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны , передает , передает "Интерфакс"





Путин отметил, что договоренности о прекращении огня в Сирии очень хрупкие, и требуют особого внимания.





"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - добавил президент.



