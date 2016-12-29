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Подписан документов о прекращении огня в Сирии

29 декабря 2016, 17:29

Президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.


"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию ", - сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны, передает "Интерфакс".

Путин отметил, что договоренности о прекращении огня в Сирии очень хрупкие, и требуют особого внимания.

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - добавил президент.

Фото с сайта TJournal

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