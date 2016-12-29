Аким Павлодарской области Булат Бакауов подвел итоги работы в 2016 году
Аким отметил, в области еще есть так называемые «спящие резервы» - простаивающие, не функционирующие много лет предприятия, которым нужен инвестор.
- Хочу задать вопрос акимам: кто из вас в этом году привел хоть одного инвестора? - спросил Булат Бакауов. - Некоторые не только не привлекали, но и совсем бездействовали, другие умудрились создать препятствия для инвесторов в виде наложения налогов и штрафов. Как например сложившаяся ситуация с участниками СЭЗ «Павлодар», когда им было предъявлено требование по уплате налогов за пользование земельными участками на период строительства. В Иртышском районе ТОО «Кахалонг-Астык» несмотря на вложение инвестиций в восстановление простаивающего последние 10 лет элеватора, был оштрафован на 17 миллионов тенге в связи с неиспользованием закрепленных земель.
Отдельно аким остановился на вопросе развития опорных сел. Он отметил, что Село должно быть привлекательным, с точки развитой инфраструктуры, а население должно быть занято за счет создания новых рабочих мест, а это возможно только через открытие новых производств, расширения действующих проектов бизнеса.
Булат Бакауов также рассказал, что в целях эффективного использования водных ресурсов со следующего года в области начнется работа по восстановлению систем лиманного орошения. В настоящее время имеющиеся сооружения лиманного орошения вышли из строя и не используются, в результате чего значительно уменьшились площади гарантированного
- В этом году мы проделали большую работу по формированию трехлетнего бюджета, в котором учтены практически все наши потребности, - продолжил глава региона. - Объем бюджета области на 2017 год с учетом целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета составит 182 миллиарда тенге. При этом объем субвенции составит 44 миллиарда тенге, что в 6 раз превышает объем 2016 года. Это позволило нам более чем в 2 раза увеличить объем принятых к реализации инвестиционных проектов и расходов капитального характера.
По словам акима, большая часть инвестиций направлена на развитие городов и районов. На эти цели из областного бюджета предусмотрены целевые трансферты в сумме 11,2 милларда тенге. В следующем году планируется начать строительство областного онкологического диспансера на 200 коек. На сумму 7,4 миллиарда тенге будет реализовано 25 проектов по обеспечению сельского населения централизованным водоснабжением.
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