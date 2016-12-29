В Турции мужчина попытался продать чертежи оружия за границу
29 декабря 2016, 17:35
Осужденный предлагал американской оружейной компании купить у него за 1,2 миллиона долларов чертежи и другую техническую документацию по производству национальной пехотной винтовки (автомата) MPT-76.
Бывший менеджер крупнейшего в Турции оружейного концерна MKEK в Кырыккале в центральной части страны Мустафа Танрыверди приговорен к 12 годам и 8 месяцам тюремного заключения за попытку продать чертежи турецкой пехотной винтовки MPT-76 одной из американских оружейных компаний, сообщает телеканал NTV, передает РИА Новости.
Танрыверди был арестован в апреле после того, как предложил американской оружейной компании купить у него за 1,2 миллиона долларов чертежи и другую техническую документацию по производству национальной пехотной винтовки (автомата) MPT-76. Однако представители компании, которые якобы заинтересовались этим предложением, сообщили о нем турецким властям. На назначенную встречу с Танрыверди в один из ресторанов Анкары под видом сотрудников американской фирмы пришли агенты турецких спецслужб, которые задержали менеджера с поличным при передаче ему денег. Он был арестован по обвинению в "шпионаже, разглашении гостайны и нелояльности государству".
Оружейный концерн MKEK начал работы по созданию нового автомата для турецкой армии в 2007 году по поручению секретариата оборонной промышленности Турции, который выделил на эти цели около 22 миллионов долларов. Концерном была разработана новая 7,62-мм автоматическая винтовка, получившая обозначение MPT-76 (национальная пехотная винтовка). В 2013 году были проведены ее испытания, а в мае 2014 года турецкая армия получила первую партию этого оружия. Массовое производство винтовки MPT-76 началось в этом году.
Фото © AFP 2016/ Bulent Kilic
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