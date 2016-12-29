Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В Турции мужчина попытался продать чертежи оружия за границу

29 декабря 2016, 17:35

Осужденный предлагал американской оружейной компании купить у него за 1,2 миллиона долларов чертежи и другую техническую документацию по производству национальной пехотной винтовки (автомата) MPT-76.


Бывший менеджер крупнейшего в Турции оружейного концерна MKEK в Кырыккале в центральной части страны Мустафа Танрыверди приговорен к 12 годам и 8 месяцам тюремного заключения за попытку продать чертежи турецкой пехотной винтовки MPT-76 одной из американских оружейных компаний, сообщает телеканал NTV, передает РИА Новости.

Танрыверди был арестован в апреле после того, как предложил американской оружейной компании купить у него за 1,2 миллиона долларов чертежи и другую техническую документацию по производству национальной пехотной винтовки (автомата) MPT-76. Однако представители компании, которые якобы заинтересовались этим предложением, сообщили о нем турецким властям. На назначенную встречу с Танрыверди в один из ресторанов Анкары под видом сотрудников американской фирмы пришли агенты турецких спецслужб, которые задержали менеджера с поличным при передаче ему денег. Он был арестован по обвинению в "шпионаже, разглашении гостайны и нелояльности государству".

Оружейный концерн MKEK начал работы по созданию нового автомата для турецкой армии в 2007 году по поручению секретариата оборонной промышленности Турции, который выделил на эти цели около 22 миллионов долларов. Концерном была разработана новая 7,62-мм автоматическая винтовка, получившая обозначение MPT-76 (национальная пехотная винтовка). В 2013 году были проведены ее испытания, а в мае 2014 года турецкая армия получила первую партию этого оружия. Массовое производство винтовки MPT-76 началось в этом году.

Фото © AFP 2016/ Bulent Kilic

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код