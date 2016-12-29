С 2017 года часть тендеров «Самрук-Казына» будет проводиться между проверенными поставщиками

Процедура ПКО, является частью новой модели управления закупками, которая была одобрена советом директоров фонда «Самрук-Казына» в сентябре 2015 года. Сам процесс предквалификации осуществляется в соответствии со стандартом Фонда.

«Если ранее в тендере могли принять участие недобросовестные предприниматели и «лжепредприятия», то после внедрения механизма предварительной квалификации поставщиков, это стало невозможным. Проанализировав закупки по нашей группе компаний, мы убедились в необходимости сделать упор на повышение качества того, что закупаем» - отметил Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Контракт» Серикбек Елшибеков на презентации работы информационных систем по закупкам Фонда.





С 2017 года часть тендеров, проводимых компаниями «Самрук-Казына» будут проходить только среди поставщиков прошедших предварительный квалификационный отбор (ПКО). Таким образом в холдинге борятся с коррупцией и недобросовестными предпринимателями, передает корреспондент Zakon.kz





Процедура ПКО, является частью новой модели управления закупками, которая была одобрена советом директоров фонда «Самрук-Казына» в сентябре 2015 года. Сам процесс предквалификации осуществляется в соответствии со стандартом Фонда. Однако внедряться система будет поэтапно. На данный момент задача фонда «почистить» ряды зарегистрированных в системе закупок предпринимателей от компаний однодневок, лжепредпринимателей, и тех, кто недобросовестно выполняет свои обязанности. А начала свою работу система 25 июля 2016 года.





«Если раньше, когда наши дочерние компании объявляли тендер, то могла победить недобросовестная компания или лжепредприниматель, поставить низкую цену и выиграть тендер, а в итоге не выполнить обязательства, сорвать сроки. Необходимо учитывать, что у нас производственные компании, срывается добыча урана, нефти и это чревато огромными штрафами, еще опаснее срыв поставок или поставки некачественной продукции для дочерних организаций, имеющих прямые связи с населением – КТЖ, Эйр Астана - последствия могут быть катастрофическими, - рассказал Серикбек Елшибеков. – А вот с помощью системы ПКО этот риск значительно снижается. Проанализировав закупки по нашей группе компаний, мы убедились в необходимости сделать упор на повышение качества того, что закупаем. К слову, эта идея одобрена и правительством».





«Суть заключается в том, - разъяснил глава «Самрук-Казына Контракт», - что проводится один из трех видов аудита, который определяется в зависимости от уровня критичности закупок, в которых планирует принять участие предприниматель. Самый сложный - технический аудит с выездом на производственные площадки предпринимателей- проводится для тех, кто планирует принять участие в закупках стоимостью свыше 530 млн тенге. В этом техническом аудите принимают участие представители НПП, которые знают этот бизнес наиболее подробно. Аудиторские компании, которые проводят аудиты, были отобраны специальной комиссией Фонда, в которой также участвовали представители НПП. При проведении ПКО учитываются не только технические возможности, но и налоговые отчисления, наличие специалистов, материальной базы и так далее. И это все приведет к тому, что мы увидим настоящих производителей и отсечем фирмы-однодневки. И тогда поставщикам будет более комфортно работать в этой системе».





Для тех кто пройдет ПКО существуют преференции: упрощенная схема подачи документов на участие в тендере, отсутствие взноса в размере 1% на обеспечение заявки и рекомендации экспертов ТОО «Самрук-Казына Контракт» и аудиторских компаний по улучшению бизнес-процессов.

Стоит отметить, что все конкурентные закупки проходят на электронной площадке «Самрук-Казына», которая называется Информационной системой электронных закупок (ИСЭЗ).





«Сейчас мы ведем работу над системами, чтобы получать аналитические данные по всей процедуре закупок, начиная со склада, заканчивая планированием. Вся цепочка будет собрана в единую систему, чтобы не было излишней траты средств, - пояснил заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Мухит Магажанов - чтобы склады не затоваривались, а потребность вовремя восполнялась, вот к этому мы и стремимся».





По его словам, эта система поспособствовала повышению конкурентности, достижения оптимальной цены как для поставщиков, так и для заказчика. А также обеспечила более прозрачный процесс проведения закупок, и снижение затрат предпринимателей на участие в закупках.

«Если раньше на бумаге предпринимателю приходилось нотариально заверять каждую заявку, нести транспортные и другие расходы, то теперь на каждом тендере наши поставщики экономят в среднем 80 000 тенге. На сегодняшний день суммарная экономия бизнеса составила порядка 15 млрд. тенге», - привел данные Мухит Магажанов.





На данный момент в системе электронных закупок объявлено 270 тыс. закупок, зарегистрировано и могут участвовать 48 тыс. предпринимателей, электронные банковские гарантии выдают более 11 банков, работающих в РК, уже выпущено более 10 тыс таких гарантий. Для компаний Самрук-Казына экономия от проведения электронных закупок составляет более 179 млрд. тг.





- Система закупок АО «Самрук-Казына» отличается высоким уровнем прозрачности и удобства. Мы постоянно встречаемся с представителями и руководством ТОО «Самрук-Казына Контракт», как на площадках НПП РК «Атамекен», так и на различных форумах и конференциях. Отрадно, что вопросы решаются очень быстро. И если ты добросовестный производитель, готовый честно вести бизнес, то стать поставщиком компаний Фонда не сложно, - поделился представитель АО «Alageum Electric» Маулен Джусупов.





Удобство электронных закупок отметила и начальник отдела по госзакупкам ТОО «AsiaGroupTechnology» Саулеш Нурмагамбетова.





- Мы участвуем в закупках фонда «Самрук-Казына» с 2005 года. Преимущество электронных закупок налицо, потому что раньше надо было собирать документы в бумажном виде и куда-то везти. Сейчас же очень удобно - сел за компьютер и отправил документы. Кроме того, когда протокол вскрытия уже опубликовали, я могу зайти и посмотреть, кто участвовал в закупках, увидеть документы, оценить наш шанс на победу.





Стоит отметить, что все информационные системы компании базируются на едином номенклатурном справочнике (ЕНС ТРУ), собственной разработке «Самрук-Казына Контракт». Его смысл в том, что все товары, работы и услуги имеют 30-тизначный код, который несет в себе их полную характеристику, что создает удобство при осуществлении закупок, аналитике, мониторинге, составлении соответствующей отчетности.





Как отметили в компании, сегодня ЕНС ТРУ применяется не только в закупках компаний Самрук-Казына, но и в закупках всех государственных органов, а такие организации как «Байтерек», «КазАгро» и др проявляют интерес к его использованию. В долгосрочном плане стоит цель внедрения системы ТРУ в страновом масштабе.





«Это даст четкую картину по движению товаров, обеспечит необходимый уровень учета, позволит оценивать производственный потенциал в стране, развивать импортозамещение и местное содержание», - сказал Мухит Магажанов.





Дело в том, что благодаря справочнику любой предприниматель сможет видеть потребность в определенных товарах конкретных регионов. И на данный момент, специалисты «Самрук-Казына Контракт» ведут работу по внедрению ЕНС ТРУ с налоговыми органами Казахстана.





«Справочник был разработан нашей компанией, у нас есть авторские права. Сейчас он насчитывает более 160 000 позиций. ЕНС ТРУ удобен при проведении закупок, аналитике, мониторинге, составлении соответствующей отчетности. Более того, он используется в системе государственных закупок, а расширение его применения до странового масштаба позволит нам вести анализ спроса на товары, работы и услуги во всех регионах Казахстана. Представьте, какую выгоду получит бизнес и вся экономика в целом», поделился заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Мухит Магажанов.





А вот вся информация о закупках группы компаний размещена на портале «Маркетинг цен в закупках», более того, если предприниматель прикрепит свой прайс-лист, то сможет получать уведомления о планируемых закупках по всем компаниям Фонда.





К слову, для каждой информационной системы по закупкам есть свой интернет-ресурс, на котором можно найти всю необходимую информацию, контакты, пошаговые инструкции и обучающие видео-ролики.





«Кроме того, всегда можно обратиться в call-центр, там сидят специалисты, которых мы обучили и периодически тестируем, они отвечают на все вопросы и проблемы, которые возникают при работе с нашими информационными системами» - подытожил Елшибеков.





Татьяна Ковалева, Астана



