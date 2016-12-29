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Режиссера Талгада Жаныбекова арестовали на 2 месяца

29 декабря 2016, 17:45

Жаныбеков обвиняется в хищении бюджетных средств при производстве кинопроекта «Феникс».


Избрана мера пресечения в отношении казахстанского режиссера Талгада Жаныбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Сообщается, что суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении Жаныбекова Талгада до 28 февраля с момента задержания.

Жаныбеков обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189 ч.4, то есть по факту хищения бюджетных средств при производстве кинопроекта «Феникс».

Напомним, накануне адвокат режиссера сообщил о задержании Жаныбекова антикоррупционной службой. 12 июля этого года казахстанский режиссёр Т.Жаныбеков публично обвинил министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы в вымогательстве. После громкого заявления, министр в целях защиты чести и достоинства нанял адвоката и подал в суд на режиссёра. Судом режиссер был признан виновным и ему был назначен штраф в размере 500 МРП.

Фото mlmn.kz

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