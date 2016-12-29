Режиссера Талгада Жаныбекова арестовали на 2 месяца

Жаныбеков обвиняется в хищении бюджетных средств при производстве кинопроекта «Феникс».

Избрана мера пресечения в отношении казахстанского режиссера Талгада Жаныбекова , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.





Сообщается, что суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении Жаныбекова Талгада до 28 февраля с момента задержания.





Жаныбеков обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189 ч.4, то есть по факту хищения бюджетных средств при производстве кинопроекта «Феникс».





Напомним, накануне адвокат режиссера сообщил о задержании Жаныбекова антикоррупционной службой . 12 июля этого года казахстанский режиссёр Т.Жаныбеков публично обвинил министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы в вымогательстве. После громкого заявления, министр в целях защиты чести и достоинства нанял адвоката и подал в суд на режиссёра. Судом режиссер был признан виновным и ему был назначен штраф в размере 500 МРП.



