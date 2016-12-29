Режиссера Талгада Жаныбекова арестовали на 2 месяца
29 декабря 2016, 17:45
Жаныбеков обвиняется в хищении бюджетных средств при производстве кинопроекта «Феникс».
Избрана мера пресечения в отношении казахстанского режиссера Талгада Жаныбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
Сообщается, что суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении Жаныбекова Талгада до 28 февраля с момента задержания.
Жаныбеков обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189 ч.4, то есть по факту хищения бюджетных средств при производстве кинопроекта «Феникс».
Напомним, накануне адвокат режиссера сообщил о задержании Жаныбекова антикоррупционной службой. 12 июля этого года казахстанский режиссёр Т.Жаныбеков публично обвинил министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы в вымогательстве. После громкого заявления, министр в целях защиты чести и достоинства нанял адвоката и подал в суд на режиссёра. Судом режиссер был признан виновным и ему был назначен штраф в размере 500 МРП.
Фото mlmn.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836990-fcc76526adb08a4303f4df45ad3ee0fb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com