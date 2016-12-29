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В России задержан казахстанец за изнасилование 22-летней соседки

29 декабря 2016, 17:49

Подозреваемого задержали на 48 часов, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.


В Омске задержали 36-летнего казахстанца, который незаконно приехал на заработки и изнасиловал замужнюю женщину, пишет портал НГС.ОМСК.

28 декабря в Ленинском округе изнасиловали 22-летнюю омичку. Полицейские задержали 36-летнего соседа потерпевшей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Омской области.

Как рассказала порталу старший следователь отдела по Ленинскому округу Омска Екатерина Кузьмина, вчера ночью девушка пошла к соседке за сигаретой, но той не оказалось дома. Омичке предложил сигарету 36-летний сосед из другой квартиры. Под этим предлогом уроженец Казахстана завел девушку к себе домой и изнасиловал.

Сразу после этого омичка все рассказала своему мужу, и они вызвали полицию. Подозреваемого задержали на 48 часов, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Следователь добавила, что мужчина находился в Омске нелегально, гражданин Казахстана приехал на заработки и был разнорабочим на стройках. При этом мужчина находится в федеральном розыске — недавно он освободился по УДО, но не имел права покидать территорию Казахстана.

Фото depositphotos.com

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