В России задержан казахстанец за изнасилование 22-летней соседки

Подозреваемого задержали на 48 часов, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

В Омске задержали 36-летнего казахстанца, который незаконно приехал на заработки и изнасиловал замужнюю женщину, пишет портал пишет портал НГС.ОМСК





28 декабря в Ленинском округе изнасиловали 22-летнюю омичку. Полицейские задержали 36-летнего соседа потерпевшей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Омской области.





Как рассказала порталу старший следователь отдела по Ленинскому округу Омска Екатерина Кузьмина, вчера ночью девушка пошла к соседке за сигаретой, но той не оказалось дома. Омичке предложил сигарету 36-летний сосед из другой квартиры. Под этим предлогом уроженец Казахстана завел девушку к себе домой и изнасиловал.





Сразу после этого омичка все рассказала своему мужу, и они вызвали полицию. Подозреваемого задержали на 48 часов, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.





Следователь добавила, что мужчина находился в Омске нелегально, гражданин Казахстана приехал на заработки и был разнорабочим на стройках. При этом мужчина находится в федеральном розыске — недавно он освободился по УДО, но не имел права покидать территорию Казахстана.



