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Житель Рудного хотел покончить с собой из-за разлуки с сыном

29 декабря 2016, 18:10

Мужчина решился на отчаянный шаг после расставания со своей супругой.


Мужчина, которому не давали видеться со своим маленьким ребенком, планировал спрыгнуть с крыши многоэтажного дома в Рудном, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Сообщение полицейским поступило в четверг, в два часа дня. Звонивший заявил, что на крыше пятиэтажного дома по улице Ленина стоит молодой человек, который угрожает сброситься. На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции – капитан Кайрат Дауренбеков. Вместе с двумя полицейскими он поднялся на крышу и вступил в переговоры.

"Выяснилось, что парень оказался в трудной жизненной ситуации. Три месяца назад он разошелся с гражданской женой, которая не дает ему видеться с 10-месячным ребенком", — сказал собеседник агентства по телефону. Сотрудник полиции установил психологический контакт, уговорил мужчину отойти от края и спуститься вниз. В полиции заверили, что участковый займется ситуацией, которая сложилась в семье мужчины.


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