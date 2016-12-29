Суд вынес приговор Утеуову и другим экс-полицейским

Суд №2 города Атырау вынес приговор фигурантам громкого дела девяти полицейских УВД Атырау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

Приговором суда от 28 декабря 2016 года Азамат Достанов и Ильяс Стамгалиев признаны виновными по части 2 статьи 362 (Превышение власти должностным лицом) и части 2 статьи 369 (Служебный подлог, совершенный должностным лицом) УК Республики Казахстан и приговорены к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ернар Издибаев и Нуржан Оразгалиев признаны виновными по части 4 статьи 416 (Фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства) и части 1 статьи 412 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК Республики Казахстан и также приговорены к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Все четверо пожизненно лишены офицерских званий.

Кроме этого, ранее был вынесен приговор другим фигурантам по указанному уголовному делу, так как они, признав свою вину, пошли на процессуальное соглашение с прокурором.

В результате приговором суда от 26 декабря 2016 года Аслан Хайруллин и Александр Ким признаны виновными по части 4 статьи 416 (Фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства) и части 2 статьи 412 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединённое с его обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Республики Казахстан и приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Азидулла Баянов признан виновным по части 2 статьи 369 (Служебный подлог, совершенный должностным лицом) и части 4 статьи 362 (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК Республики Казахстан и приговорён к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Али Кабдешев (младший уполномоченный) признан виновным по части 3 статьи 190 (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), части 3 статьи 149 (Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с использованием служебного положения) УК РК и части 4 статьи 308 УК в старой редакции (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимый Манарбек Утеуов признан виновным по части 4 статьи 362, части 2 статьи 369, части 3 статьи 149, части 3 статьи 190 УК Республики Казахстан и части 4 статьи 308 УК в старой редакции и приговорён к 5 годам в колонии строгого режима. При этом ранее он уже был осужден к 22 годам колонии строгого режима. В данном случае судом применен принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

Фото Рахим Койлыбаева