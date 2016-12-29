"ВКонтакте" импортозаместила Instagram

Функция "Истории" уже добавлена в мобильные приложения "ВКонтакте" для iOS и Android. В веб-версии социальной сети раздел не доступен.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила функцию публикации самоуничтожающихся сообщений "Истории", похожую на аналогичный раздел в "Инстаграме", пишет Лайф.

Представленный сервис позволяет делиться со своими друзьями фотографиями и видеороликами длительностью до 12 секунд, которые автоматически удаляются через 24 часа после публикации. Новый блок размещается над лентой новостей в официальном мобильном приложении соцсети.

Фотографию или ролик перед публикацией можно украсить рисунками, стикерами или надписями, а также сохранить на свой телефон. Для каждой обнародованной истории доступен счётчик просмотров, который позволяет увидеть список просмотревших запись пользователей.

Функция "Истории" уже добавлена в мобильные приложения "ВКонтакте" для iOS и Android. В веб-версии социальной сети раздел не доступен.

"Инстаграм" представил функцию "Истории" в августе 2016 года. Данный сервис позволил пользователям публиковать "сгорающие" фото и видео, которые уничтожаются через 24 часа.

Фото: © vk.com