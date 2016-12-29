Казахстанцев предупредили о рисках отдыха за рубежом на Новый год

Комитет по защите прав потребителей (КЗПП) Казахстана разработал памятку для казахстанцев с информацией о том, как без осложнений провести отдых и рабочие поездки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Одна из причин для беспокойства – высокий риск заболевания гриппом в странах Азии. Как сообщили, наиболее сложная ситуация в Южной Корее и Японии, где регистрируется эпидемия кишечного гриппа до 70 тысяч случаев в неделю. Сохраняется эпидемиологическая ситуация по коронавирусам. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Южной Корее (внутрибольничные случаи заражения). Согласно информации ВОЗ, из лабораторно подтвержденных случаев инфицирования 652 случая закончились смертельным исходом.

Тем, кто едет на отдых в Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Индию, Филиппины, надо помнить, что в этих странах продолжается эпидемия по лихорадке Денге: "Продолжается эпидемический подъем Лихорадки Зика в Бразилии, в том числе умерших 351 человек, в США более 4000 случаев завозных и около 50 случаев местных в штате Флорида, в Испании – 190 случаев. В США зарегистрирована вспышка эпидемического паротита (свинка) более 5000 случаев, что опасно для не привитых граждан. В Доминиканской республике и на Гаити зарегистрирована дифтерия. Вспышка кори отмечена в Шотландии, в России – 86 случаев, в Таджикистане 16 случаев", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, необходимо проявлять настороженность при посещении заведений общественного питания и покупке продуктов питания. "Даже в таких благополучных странах как США и Англия возникают пищевые отравления на объектах общественного питания. При посещении Америки туристам необходимо избегать покупок продуктов компаний TreeHouse Foods Inc, Mac, Wal-Mart из-за выявленного положительного результата на сальмонеллу (сыры, чипсы, кукурузные тортилий, сухое молоко, порошок пахты). Локальные пищевые отравления зарегистрированы в штате Иллинойс и Огайо, связанные с банкетом. Ежегодно 4,5 миллиона жителей Англии и Уэльса жалуются на пищевые отравления, где недавно были закрыты рестораны сети "Жирная утка", жертвами которой стали более 500 человек", - пишут эксперты.

Таким образом, казахстанцам во время отдыха за рубежом рекомендуют посещать известные пункты общественного питания, потреблять бутилированную воду, продукты заводского изготовления, а не у случайных лиц и на базаре. В случае заболевания необходимо обращаться к врачу по месту нахождения и по прибытии домой.

"Комитет по защите прав потребителей обращает внимание граждан Казахстана на необходимость соблюдения правил личной гигиены, мер профилактики, а для получения полной информации посетите сайт КЗПП (kzpp.gov.kz). Используйте данную информацию при планировании поездок", - заключили в Комитете по защите прав потребителей Казахстана.