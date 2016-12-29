Институты гражданского общества Акмолинской области подвели итоги уходящего года

В рамках мероприятия прошло награждение активных участников юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне - 25 жыл» и подарками от имени Президента Республики Казахстан ровесникам Независимости.

Сегодня на финале год 2016-года состоялась встреча органов власти с представителями институтов гражданского общества.

В своей приветственной речи заместитель акима Акмолинской области Нуркенов Н. отметил возрастающую роль гражданского сектора по укреплению межэтнического мира и согласия, развитию демократии.

Сегодня в регионе, благодаря сложившимся деловым партнерским отношениям между гражданскими институтами и исполнительной властью, взаимодействие осуществляется на конструктивной основе, учитываются мнение и экспертные оценки лидеров общественного мнения во многих вопросах регионального развития.

В области гражданский сектор представляет собой достаточно серьезный ресурс, играющий важную роль в развитии региона, считают участники встречи, среди которых представители политических партий, ветеранских организаций, НПО и медиаресурсов.

В рамках мероприятия прошло награждение активных участников юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне - 25 жыл» и подарками от имени Президента Республики Казахстан ровесникам Независимости.



