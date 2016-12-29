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Вице-министром национальной экономики назначен Айбатыр Жумагулов

29 декабря 2016, 19:30

Глава министерства Сулейменов представил нового коллегу в МНЭ РК.


Сегодня министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил коллективу нового вице-министра Айбатыра Жумагулова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

«Постановлением правительства Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич назначен вице-министром национальной экономики», - сообщил Сулейменов.

Министр отметил профессиональные качества и опыт Жумагулова, выразив уверенность, что он будет эффективно использовать их в своей работе.

Жумагулов в последнее время занимал должность председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

В 1997 году окончил Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Экономика и менеджмент», в 1999 году магистратуру Казахской Государственной Академии Управления с присвоением степени магистра экономики. Трудовую деятельность в банковской сфере начал с должности главного аналитика Департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

В разное время работал Директором Департамента Казначейства АО «Банк Центр Кредит» и Первым Заместителем Председателя Правления АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк Центр Кредит»), где курировал управление фондами и капиталом банка, блок казначейства и торговые операции.

Помимо работы в банковской и инвестиционной сферах, трудился в Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности директора Департамента базовых отраслей.

Занимал должность Управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» и возглавлял Совет Директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», а также входил в состав Совета Директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».


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