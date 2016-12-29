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Премьер Италии завершил формирование нового правительства

29 декабря 2016, 19:37

Среди новых членов правительства нет ни одного нового имени.


Премьер-министр Италии Паоло Джентилони завершил формирование своего правительства, передает РИА Новости.

Решение о назначении 41-го замминистра было принято на заседании Совета министров в четверг, говорится в сообщении правительственного дворца Киджи.

Новые члены правительства, среди которых нет ни одного нового имени, должны принести присягу главе государства в ближайшее время.

Джентилони сформировал правительство 12 декабря. В этот же день премьер и 18 министров, в том числе четверо без портфеля, принесли присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.

В правительство Джентилони вошли многие министры, входившие в правительство его предшественника Маттео Ренци, который подал в отставку после того, как предложенная им конституционная реформа была отклонена на всенародном референдуме 4 декабря. При этом новый кабмин состоит в основном из представителей Демократической партии, трех членов партии Новый правый центр и одного представителя партии Союз центра.

Фото РИА Новости


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