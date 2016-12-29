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Новости за сегодня

Казахстан выделит Кыргызстану 7,5 млн долларов на обустройство таможни

 

Казахстан выделит первый транш в размере 7,5 млн долларов на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт правительства Кыргызстана.

26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева подписаны Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии.

Соглашение и Протоколы предусматривают оказание помощи со стороны Республики Казахстан технической помощи в сумме 100 млн долларов в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.

Помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 млн долларов США.

 

29 декабря 2016, 11:51
Источник, интернет-ресурс: Сайт Правительства Кыргызской Республики

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