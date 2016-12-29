Президент Туркменистана Бердымухамедов с внуками спел песню Тимберлейка
Песню глава государства исполнял на новогодней елке.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своими двумя внуками исполнил песню Can't Stop the Feeling американского исполнителя Джастина Тимберлейка.
Бердымухамедов и его внуки поучаствовали в новогодней елке для детей чиновников. Пока внуки пели и танцевали, сам президент был за ди-джейским пультом.
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