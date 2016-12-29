Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Президент Туркменистана Бердымухамедов с внуками спел песню Тимберлейка

29 декабря 2016, 19:49

Песню глава государства исполнял на новогодней елке.


Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своими двумя внуками исполнил песню Can't Stop the Feeling американского исполнителя Джастина Тимберлейка.

Бердымухамедов и его внуки поучаствовали в новогодней елке для детей чиновников. Пока внуки пели и танцевали, сам президент был за ди-джейским пультом.


Источник: zanoza.kg

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код