В Шымкенте возбудили уголовное дело по массовой драке на тое

По факту появившегося в социальной сети видеоролика с массовой дракой на тое в Шымкенте полицейскими Абайского ОП УВД города возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Zakon.kzсо ссылкой на пресс-служу регионального Департамента внутренних дел.

Напомним, что 29 декабря текущего года в социальных сетях появился видеоролик, где группа молодых мужчин устроила драку в одном из залов торжеств областного центра.

В ходе проверки установлено, что 16 ноября 2016 года на пульт «102» центра оперативного управления ДВД ЮКО в 00.30 мин. поступило сообщение от сотрудницы тойханы о том, что в заведении происходит драка. На место выехала следственно-оперативная группа Абайского ОП. В ходе выяснения обстоятельств происшедшего сотрудница заведения отказалась писать заявление ввиду того, что хозяин торжества возместил нанесенный материальный ущерб заведению и она претензий ни к кому не имеет. О нанесении телесных повреждений, полученных на праздничном мероприятии в органы внутренних дел никто не обращался.

Но тем не менее, факт массовой драки на тое в г.Шымкент, запечатленный на видео и опубликованный в социальных сетях, зарегистрирован в ЕРДР Абайского ОП по статье 293 УК РК «Хулиганство». Начато досудебное расследование.