Казахстанские синоптики пообещали осадки в пятницу

Без снега день пройдет только на западе страны.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра. Лишь на западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, ночью на юго-западе области порывы 23 м/с. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской областях местами туман. В Костанайской области местами туман, низовая метель. В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы -2, снег.

В Астане -7, облачно, слабый снег.

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Фото с сайта dozor.kharkov.ua