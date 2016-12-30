В Чили госпитализировали вдову Пиночета

По данным местных СМИ, Ириарт могла быть госпитализирована из-за проблем с дыханием

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт находится в Военном госпитале Сантьяго, пишет ТАСС. Ириарт была доставлена в больницу 27 декабря.

"Госпожа Ириарт будет находиться в Военном госпитале Сантьяго до улучшения состояния ее здоровья", - говорится в сообщении.

По данным чилийских СМИ, Ириарт могла быть госпитализирована из-за проблем с дыханием. Больница не стала раскрывать подробности состояния пациентки.

Аугусто Пиночет возглавлял военную диктатуру в Чили с 1973 по 1990 год. Он скончался в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, а также налоговых преступлениях. По официальным данным, за годы диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тысячи человек, свыше 37 тысяч подверглись пыткам.

Ириарт в середине декабря была допрошена в качестве подозреваемой по делу о махинациях и хищении бюджетных средств. Вдову Пиночета обвиняют в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который она возглавляла с 1973 по август 2016 года.

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