В Финляндии за торговлю наркотиками осужден шеф наркоотдела полиции

Полисмен помог перевезти почти 800 кг гашиша за пару лет.

Бывший глава отдела полиции Хельсинки по борьбе с наркооборотом Яри Аарнио приговорен окружным судом города к 10 годам тюрьмы за совершение более 20 преступлений, пишет Утро.ру.

Ааарнио сыграл главную роль в организации доставки и распространения в Финляндии почти 800 кг гашиша в 2011-2012 годах. Он злоупотреблял служебным положением и руководил бандой из трех других преступников, также приговоренных судом к длительным срокам заключения.

По мнению суда, Аарнио в этом преступлении главную роль. Кроме этого, осужденный подозревался во взяточничестве в особо крупных размерах.

Дело главы наркополиции считают беспрецедентным для Финляндии.