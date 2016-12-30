Казахстанские продукты питания будут востребованы в Гонконге

В этом специальном административном районе КНР жители ежегодно потребляют продукты на сумму более $20 млрд.

Казахстанские продукты питания заинтересуют жителей Гонконга. Об этом сказал заместитель директора Гонконгского совета по развитию торговли Рэймонд Ип, сообщает 24.kz.

Он также отметил, что самыми перспективными направлениями сотрудничества между двумя странами станут продукты и логистика.

"Что касается логистики, я считаю, что у Казахстана есть все шансы наладить бизнес процессы в цепочке, связывающей Восток и Запад. Кроме того, в Гонконге всегда востребованы полезные ископаемые Казахстана. Их можно реэкспортировать", – говорит он.

По мнению авторитетного экономиста, рынку Гонконга, ежегодно потребляющему продукты питания на сумму свыше $20 млрд, пришлись бы по душе экологически чистые продукты питания "Made in KZ".

Между тем, по его словам, сейчас доля казахстанских товаров в этой стране очень мала. Он подчеркнул, что многие наименования товаров, импортируемые в Казахстан из Европы, производятся в Гонконге, поэтому странам необходимо наладить взаимное сотрудничество.

Фото с сайта pharm.reviews