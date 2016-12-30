МИР РК предпринимает меры по вывозу казахстанских туристов из аэропорта города Шарджи

В связи с погодными условиями (сильный туман) сегодня в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов из других стран, что вызвало цепную реакцию.

Министерство по инвестициям и развитию РК предпринимает меры по вывозу казахстанских туристов в количестве 180 человек из аэропорта города Шарджа (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Женис Касымбек. "В связи с погодными условиями (сильный туман) сегодня в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов из других стран, что вызвало цепную реакцию. Сейчас у авиакомпании "Эйр Арабия", которым должны были прилететь 180 казахстанцев в Алматы физически не хватает бортов.

Поскольку рейс в Шардже был отменён казахстанских пассажиров накормили и разместили по отелям. Наряду с этим компания "Эйр Арабия" отменила два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу. В Эмираты должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри Ланка). Сейчас мы видим два варианта по вывозу казахстанских туристов. Авиакомпания "Эйр Арабия" ставит дополнительные рейсы и вывозит наших граждан, и второе казахстанские туроператоры совместно бортом авиакомпании СКАТ вывозят с Шарджи туристов в Алматы и забирают обратным всех пассажиров, которые должны вылететь в ОАЭ. Мы создали специальный рабочий штаб по решению данной ситуации. Совместно с МИД РК, авиакомпаниями и туроператорами проводим постоянное обсуждение по решению данного вопроса. И надеемся в скорейшем времени решить эту ситуацию. В настоящее время, в транзитной зоне аэропорта Шарджи уже находятся наши пассажиры, количество уточняется консулами".