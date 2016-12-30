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Сирийская группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что не подписывала соглашение о перемирии

30 декабря 2016, 01:15

Ранее Минобороны РФ опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к режиму перемирия, "Ахрар аш-Шам" значится в этом списке


Сирийская антиправительственная вооруженная группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что не подписывала соглашение о прекращении огня, так как у нее имеются замечания в отношении данной договоренности, пишет ТАСС. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Минобороны России опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к режиму перемирия с 00:00 часов 30 декабря. "Ахрар аш-Шам" значится в этом списке.


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