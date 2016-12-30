Аружан Саин рассказала о фото Назарбаева с маленькой девочкой

Общественный деятель и основатель добровольного общества "Милосердие" Аружан Саин рассказала трогательную историю о детях, изображенных на фото вместе с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Zakon.kz.

"Познакомьтесь! Эта наша семилетняя Тахирова Чарос. У нее был рак гортани. В Казахстане к сожалению ей не смогли помочь. Здесь сделали целых 17 операции, но папилломы продолжали рост и она начала задыхаться и потеряла голос. Когда Чарос уже не могла дышать, ей установили трахиостому. Это хирургический надрез в гортани для дыхания. Чарос помогли в Корее, у нее было несколько операций и курсов лечения. Теперь, у нее появился голос, девочка сама дышит. И она уже в шаговой близости к полноценному здоровью. Средства на одну из операций, а также и на лечение еще тридцати деток, передал фонду глава государства. Сегодня она сама скажет ему спасибо лично.

Рядом - шестилетний Шериаздан Асфендиар. У него была обширная опухоль головного мозга. В Казахстане ему сделали 4 безрезультатных операции. Потом отправили доживать свои короткий век домой. Родители подтвердили простую истину, что никогда нельзя сдаваться. Благодаря поддержке казахстанцев они провели операцию в турецкой клинике где малышу удалили пораженную часть мозга. Всего 6 месяцев прошло с тех пор, как он был в коме. Он заново учится жить, но он чемпион и со всем справится. Очень ласковый и нежный малыш. Сегодня он вместе с Чарос встретится с президентом и скажет ему спасибо от имени всех детей! Спасибо всем, кто пришел на Новогодний бал акима Астаны!!! Деньги за Ваши билеты вновь идут в помощь детям нашего фонда!!!", - написала она на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Фото Акорды