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США высылают 35 российских дипломатов

30 декабря 2016, 06:08

Им дано 72 часа на сборы.


Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в четверг его пресс-службой, передает ТАСС.

Это автоматически означает высылку из страны указанных лиц. Их списка в заявлении нет. "Государственный департамент объявил сегодня персонами нон грата 35 российских официальных лиц, действующих в Соединенных Штатах, чья деятельность не соответствует их дипломатическому или консульскому статусу", - говорится в документе.

Позже пресс-служба Белого дома в отдельной справке уточнила, что высылаемым дается на отъезд "72 часа". Упомянуто, что высылаются не только сотрудники посольства России в Вашингтоне, но и консульства РФ в Сан-Франциско. В заявлении Госдепа также сообщается, что россияне в Вашингтоне и Нью-Йорке впредь будут лишены доступа на загородные посольские дачи.

В посольстве России в Вашингтоне решения американской стороны никак не комментируют и комментировать не собираются.

По словам внешнеполитического ведомства США, все эти меры приняты "в качестве составной части всеобъемлющего ответа на вмешательство России в выборы в США и на систематическое преследование (американских) дипломатов за рубежом, усилившееся за последние четыре года и особенно за последние 12 месяцев". Далее перечисляются претензии к России на этом направлении, включая якобы "физические атаки и огласку по государственному телевидению (РФ) личных данных (американских) сотрудников, что подвергало их риску", "вынужденное закрытие 28 американских уголков" для проведения культурных мероприятий в России, а также "блокирование попыток начать строительство нового, более безопасного генконсульства (США) в Санкт-Петербурге".

"Сегодняшние меры дают ясный сигнал о том, что такое поведение неприемлемо и будет иметь последствия", - говорится в пресс-релизе.

Андрей Шитов.
Фото: AP Photo/Alex Brandon.

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