Сергей Лавров "зачитал рэп" об итогах года

На смонтированном видео Лавров под музыкальное сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сирии и отношениях России и Европы.

Боец ММА Джефф Монсон, получивший гражданство Луганской народной республики, на своей странице в Facebook опубликовал шуточное видео, на котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "зачитал рэп" об итогах уходящего года.





На смонтированном видео Лавров под музыкальное сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сирии и отношениях России и Европы. "Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться", — отмечает он в конце ролика.





Текст трека сделан из отдельных и не связанных между собой высказываний министра.







