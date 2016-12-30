Сергей Лавров "зачитал рэп" об итогах года
30 декабря 2016, 06:19
На смонтированном видео Лавров под музыкальное сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сирии и отношениях России и Европы.
Боец ММА Джефф Монсон, получивший гражданство Луганской народной республики, на своей странице в Facebook опубликовал шуточное видео, на котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "зачитал рэп" об итогах уходящего года.
На смонтированном видео Лавров под музыкальное сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сирии и отношениях России и Европы. "Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться", — отмечает он в конце ролика.
Текст трека сделан из отдельных и не связанных между собой высказываний министра.
Источник: Lenta.ru.
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