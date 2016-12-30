В Бразилии в сгоревшей машине нашли тело греческого посла
30 декабря 2016, 07:09
В четверг СМИ сообщили, что 59-летний дипломат исчез, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой.
Полиция обнаружила тело в сгоревшей машине пропавшего Греческого посла в Рио-де-Жанейро, личность погибшего установит экспертиза. Об этом сообщило агентство Reutes со ссылкой на бразильские СМИ, передает РИА Новости.
Ранее министерство иностранных дел Греции подтвердило исчезновение греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса.
Телеканал Globo разместил на своем сайте фотографии сгоревшего белого автомобиля. По данным телеканала у сгоревшей машины те же номерные знаки и характеристики что и у арендованного послом автомобиля. Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.
В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщили, что 59-летний дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным телекомпании Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.
Отпуск посла официально заканчивается 9 января.
Сотрудник посольства сказал, последний раз Амиридис выходил на связь 26 декабря, прислав сообщение с помощью приложения мобильного телефона, но это не обязательно означает, что на сообщение ответил сам посол, пишет греческий сайт thetoc.gr.
Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года, и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио".
Фото: Reprodução/Globo.
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