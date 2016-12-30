В Бразилии в сгоревшей машине нашли тело греческого посла

В четверг СМИ сообщили, что 59-летний дипломат исчез, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой.

Полиция обнаружила тело в сгоревшей машине пропавшего Греческого посла в Рио-де-Жанейро, личность погибшего установит экспертиза. Об этом сообщило агентство Reutes со ссылкой на бразильские СМИ, передает Об этом сообщило агентство Reutes со ссылкой на бразильские СМИ, передает РИА Новости





Ранее министерство иностранных дел Греции подтвердило исчезновение греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса.





Телеканал Globo разместил на своем сайте фотографии сгоревшего белого автомобиля. По данным телеканала у сгоревшей машины те же номерные знаки и характеристики что и у арендованного послом автомобиля. Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.









Отпуск посла официально заканчивается 9 января.





Сотрудник посольства сказал, последний раз Амиридис выходил на связь 26 декабря, прислав сообщение с помощью приложения мобильного телефона, но это не обязательно означает, что на сообщение ответил сам посол, пишет греческий сайт thetoc.gr.





Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года, и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио".



