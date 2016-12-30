"Мисс Кыргызстан" обратилась с просьбой о помощи

В социальных сетях распространяется пост участницы конкурса "Мисс Мира - 2013" Жибек Нукеевой с просьбой помочь ей в борьбе с раковой опухолью — хондросаркомой тазобедренной кости третьей степени.





"Все началось в сентябре 2016 года, когда обычный прием у врача на 7-м месяце беременности превратился в кошмар. Мне поставили диагноз "хондросаркома тазобедренной кости третьей степени". Врачи рекомендовали сделать кесарево сечение как можно скорее. Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда увидела своего сыночка, и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Нас разлучили на 2 месяца. Никакими словами не описать, как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли, что оставлю его, что он останется без своей мамочки. В связи с этим прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом с Иманом настолько долго, насколько смогу. Надеюсь, что моя мечта сбудется", - пишет Нукеева.





Корреспондент Sputnik Кыргызстан не смог связаться с Жибек, но ему удалось дозвониться до ее сестры Мадины.





По словам Мадины Нукеевой, Жибек сейчас находится в Бишкеке. Ее состояние среднее, за ребенком присматривает бабушка.





"Времени совсем мало — врачи сказали, что остается всего месяц. Решили в социальных сетях просить помощи у сограждан, - рассказала Мадина. - Когда она узнала про болезнь, часто лежала и смотрела в одну точку. Когда родился сын, очень изменилась — нашла в себе силы и хочет жить ради него. Сейчас старается делать все, что от нее зависит. Но из-за того, что остается совсем мало времени, думаем написать президенту, премьер-министру, ведь Жибек защищала честь Кыргызстана на международном конкурсе "Мисс Мира - 2013" в Индонезии после того, как стала "Мисс Кыргызстан". Я считаю, что она старалась на благо родины. А теперь ей самой очень нужна помощь. Сегодня напишу письмо президенту."



