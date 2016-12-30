В Алматинской области закрыты трассы
30 декабря 2016, 08:28
Ограничения введены из-за сильного ветра и плохой видимости.
В Алматинской области закрыты автотрассы, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казахавтодор».
Так, сегодня с 07-30 в связи ухудшением погодных условий (сильный ветер, плохая видимость) закрыто движение на участке автотрассы «Сарыозек-Коктал» (40-80 км, Когалы-Басши) для всех видов автотранспорта.
Фото: dailynews.kz.
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