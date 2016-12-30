142-килограммовая штанга убила американского спортсмена
30 декабря 2016, 08:42
Несчастный случай произошел в одном из тренажерных залов города Анкени, штат Айова.
22-летний американец Кайл Томсон погиб в результате падения 142-килограммовой штанги ему на шею. Об этом сообщает Associated Press.
Несчастный случай произошел в одном из тренажерных залов города Анкени, штат Айова. Томсон готовился выполнить жим лежа, когда штанга выскользнула у него из рук и упала ему на шею. Он был госпитализирован в больницу города Де-Мойн, находящегося в 16 километрах от Анкени. Врачи констатировали его смерть.
Сообщается, что Томсона страховали несколько человек. По словам представителя университета штата Айова Аннет Хэкер, погибший являлся студентом данного учебного заведения.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Adrian Sainz / AP.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com