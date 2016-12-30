В Якутске совершил вынужденную посадку пассажирский самолет
30 декабря 2016, 08:58
Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал.
Пассажирский самолет Ан-24, у которого после вылета из Якутска сработал датчик отказа одного из двигателей, вернулся в аэропорт вылета. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
Воздушное судно следовало в Усть-Неру. После взлета сработал датчик отказа правого двигателя. Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал.
На борту были 19 пассажиров и четыре члена экипажа.
Вылет резервного самолета запланирован в 11:00 по местному времени (8:00 аст).
Вечером в среду, 28 декабря, в аэропорту Рига благополучно совершил посадку самолет Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс airBaltic из Копенгагена. У самолета возникла проблема с шасси.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Staselnik / Wikipedia.
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