В Якутске совершил вынужденную посадку пассажирский самолет

Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал.

Пассажирский самолет Ан-24, у которого после вылета из Якутска сработал датчик отказа одного из двигателей, вернулся в аэропорт вылета. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».





Воздушное судно следовало в Усть-Неру. После взлета сработал датчик отказа правого двигателя. Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал.





На борту были 19 пассажиров и четыре члена экипажа.





Вылет резервного самолета запланирован в 11:00 по местному времени (8:00 аст).





Вечером в среду, 28 декабря, в аэропорту Рига благополучно совершил посадку самолет Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс airBaltic из Копенгагена. У самолета возникла проблема с шасси.







