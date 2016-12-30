В Астане в новогодние праздники коммунальные службы будут работать в круглосуточном режиме
30 декабря 2016, 09:07
На подмогу задействуют дополнительные бригады дежурных.
Во время праздников коммунальные службы столицы будут работать без отдыха. Так, на предприятии «Астана су арнасы», помимо круглосуточных дежурств, будут созданы дополнительные бригады. В случае аварийных ситуаций можно будет связаться с диспетчерской службой в любое время суток, сообщает Zakon.kz со ссылкои на пресс-службу акима города.
А вот рабочие «Астана-Тазалык» в период новогодних праздников выходят на очистку городских территорий в две смены. Подметальные, уборочные машины и техника по вывозу снега работают в круглосуточном режиме. Дорожные рабочие выйдут на санитарную очистку скверов и тротуаров с 6:00 до 15:00. Также на подмогу задействуют дополнительные бригады дежурных.
Сотрудники «Астана-Тазарту» 31 декабря работают до 22 часов, а 1 января уборка мусора начнется в 5 утра. В остальные дни работают как обычно.
На усиленный режим несения службы с 31 декабря по 4 января, а также с 7 по 8 января переводится личный состав Департамента внутренних дел Астаны. 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД РК выйдут на охрану общественного порядка.
Фото: Daypic.ru
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