В Астане в новогодние праздники коммунальные службы будут работать в круглосуточном режиме

Во время праздников коммунальные службы столицы будут работать без отдыха. Так, на предприятии «Астана су арнасы», помимо круглосуточных дежурств, будут созданы дополнительные бригады. В случае аварийных ситуаций можно будет связаться с диспетчерской службой в любое время суток , сообщает Zakon.kz со ссылкои на пресс-службу акима города.





А вот рабочие «Астана-Тазалык» в период новогодних праздников выходят на очистку городских территорий в две смены. Подметальные, уборочные машины и техника по вывозу снега работают в круглосуточном режиме. Дорожные рабочие выйдут на санитарную очистку скверов и тротуаров с 6:00 до 15:00. Также на подмогу задействуют дополнительные бригады дежурных.





Сотрудники «Астана-Тазарту» 31 декабря работают до 22 часов, а 1 января уборка мусора начнется в 5 утра. В остальные дни работают как обычно.





На усиленный режим несения службы с 31 декабря по 4 января, а также с 7 по 8 января переводится личный состав Департамента внутренних дел Астаны. 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД РК выйдут на охрану общественного порядка.



