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Н.Назарбаев подшутил над членами правительства

30 декабря 2016, 09:19

Глава государства отметил, что все члены Правительства решили встретить Новый год в здании Правительства.


Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе новогоднего благотворительного бала подшутил над членами Правительства. Об этом рассказал на своей странице в Facebook советник акима Астаны Кайсар Жумабайулы, передает Zakon.kz

Как отметил Президент, все члены Правительства решили встретить Новый год в здании Правительства.

"Все члены Правительства решили встретить Новый год в здании Правительства. Ведь, как говорится, где встретишь Новый год, там его и проведешь...", - пошутил Елбасы.

Напомним, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новогодний столичный благотворительный бал во Дворце Независимости в Астане накануне. Президент Казахстана напомнил о предстоящих в следующем году крупных событиях национального и международного масштаба, среди которых проведение всемирной Универсиады, международной выставки ЭКСПО, саммита Организации исламского сотрудничества.

Фото: akorda.kz


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