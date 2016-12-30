Н.Назарбаев подшутил над членами правительства
30 декабря 2016, 09:19
Глава государства отметил, что все члены Правительства решили встретить Новый год в здании Правительства.
Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе новогоднего благотворительного бала подшутил над членами Правительства. Об этом рассказал на своей странице в Facebook советник акима Астаны Кайсар Жумабайулы, передает Zakon.kz
Как отметил Президент, все члены Правительства решили встретить Новый год в здании Правительства.
"Все члены Правительства решили встретить Новый год в здании Правительства. Ведь, как говорится, где встретишь Новый год, там его и проведешь...", - пошутил Елбасы.
Напомним, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новогодний столичный благотворительный бал во Дворце Независимости в Астане накануне. Президент Казахстана напомнил о предстоящих в следующем году крупных событиях национального и международного масштаба, среди которых проведение всемирной Универсиады, международной выставки ЭКСПО, саммита Организации исламского сотрудничества.
Фото: akorda.kz
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