ТОО «Tau-Ken Temir»: 90 % экспорта казахстанского кремния идёт в страны Запада

По сравнению с 2015 годом мощность завода выросла почти в два раза.

Завод «Tau-Ken Temir», одно из предприятий входящего в национальный холдинг «ФНБ «Самрук-Қазына» АО «НГК «Тау-Кен Самрук» – производитель и экспортёр на мировой рынок технического кремния высоких марок. Ещё недавно, до модернизации, о таком уровне инноваций и таком высоком качестве продукции мало кто подумать на этом старейшем предприятии. Однако изменения с приходом «НГК «Тау-Кен Самрук» произошли очень быстро. По уровню технологий производственный комплекс завода не уступает флагманам мировой кремниевой индустрии.

Немецкие руднотермические печи позволили заводу конкурировать с лидерами отрасли как по качеству, так и по себестоимости. Способствует этому и собственная сырьевая база. В Казахстане 20 разведанных кварцевых месторождений, 17 из которых расположены в районе гор Улытау под Жезказганом. Завод использует сырьё с месторождения «Актас».





При этом современное газоочистное оборудование позволяет полностью очищать продукты производства, а микрокремнизём, который получают после очистки отходящих газов, можно применять при создании бетонов нового поколения, гарантирующих высочайшую прочность и долговечность. Таким образом, технологии позволили предприятию не только выйти на мировой рынок, но и расширить свои производственные направления.









– Мы экспортируем продукцию главным образом в страны Запада, – комментирует Мурат Жукенов, председатель правления ТОО «Tau-Ken Temir». – Около 50% идёт на североамериканский рынок, 40% – в страны Европы и Евросоюза, и только 10% – в Беларусь и Россию. Скоро начнём выпуск продукции из отходов производства – в частности, микросилики с добавлением новых видов восстановителей. Это позволит нам дополнительно снизить себестоимость, а также уменьшить нагрузку на окружающую среду.





По сравнению с 2015 годом мощность завода выросла почти в два раза.





По итогам текущего года завод выпустил более 19,5 тысяч тонн технического рафинированного кремния. А с 2017-го «Tau-Ken Temir» выйдет на полную производственную мощность – 21-23 тысячи тонн.







