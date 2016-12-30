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«Бен Гур» Бекмамбетова возглавил список самых дорогостоящих провалов в кино за 2016 год

30 декабря 2016, 09:30

Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер».


По оценкам издания, на «Бен Гуре» инвесторы потеряли около 120-ти миллионов долларов, передает "Эхо Москвы".

На втором месте фильм Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Среди других разорительных картин «Союзники» Роберта Земекиса.

Картина «Бен Гур» основана на одноименном романе Лью Уоллеса. Сюжет строится вокруг иудейского принца Иуды Бен-Гура, который из-за предательства друга попадает на римские галеры. В это же время в Иудее проповедует Иисус Христос. Наиболее удачной экранизацией книги считается картина 1959 года с Чарлтоном Хестоном в главной роли, получившая 11 «Оскаров».

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