«Бен Гур» Бекмамбетова возглавил список самых дорогостоящих провалов в кино за 2016 год

По оценкам издания, на «Бен Гуре» инвесторы потеряли около 120-ти миллионов долларов,





На втором месте фильм Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Среди других разорительных картин «Союзники» Роберта Земекиса.





Картина «Бен Гур» основана на одноименном романе Лью Уоллеса. Сюжет строится вокруг иудейского принца Иуды Бен-Гура, который из-за предательства друга попадает на римские галеры. В это же время в Иудее проповедует Иисус Христос. Наиболее удачной экранизацией книги считается картина 1959 года с Чарлтоном Хестоном в главной роли, получившая 11 «Оскаров».