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Совбез ООН обсудит перемирие в Сирии

30 декабря 2016, 09:59

Сегодня в ООН пройдет закрытое заседание Совета безопасности. Его соберут по инициативе России для обсуждения перемирия в Сирии.


Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет в пятницу закрытое совещание. Темой встречи станет положение в Сирии после объявленного на всей территории страны режима прекращения огня, передает телеканал НТВ.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о том, что официальный Дамаск и оппозиционные лидеры договорились о перемирии на территории республики. Гарантами этих договоренностей стали Москва и Анкара.

По данным российской военной разведки, подписавшие мирный договор группировки составляют ядро вооруженной сирийской оппозиции. Это приблизительно 60 тысяч человек. Те, кто не присоединился к договору, будут считаться террористами.

Документы, подписанные сирийским правительством и оппозиционерами, предусматривают полное прекращение огня в Сирии с полуночи 30 декабря (01:00 по московскому времени), а также целый комплекс мер по контролю за соблюдением перемирия.


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