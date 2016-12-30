Совбез ООН обсудит перемирие в Сирии
30 декабря 2016, 09:59
Сегодня в ООН пройдет закрытое заседание Совета безопасности. Его соберут по инициативе России для обсуждения перемирия в Сирии.
Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет в пятницу закрытое совещание. Темой встречи станет положение в Сирии после объявленного на всей территории страны режима прекращения огня, передает телеканал НТВ.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о том, что официальный Дамаск и оппозиционные лидеры договорились о перемирии на территории республики. Гарантами этих договоренностей стали Москва и Анкара.
По данным российской военной разведки, подписавшие мирный договор группировки составляют ядро вооруженной сирийской оппозиции. Это приблизительно 60 тысяч человек. Те, кто не присоединился к договору, будут считаться террористами.
Документы, подписанные сирийским правительством и оппозиционерами, предусматривают полное прекращение огня в Сирии с полуночи 30 декабря (01:00 по московскому времени), а также целый комплекс мер по контролю за соблюдением перемирия.
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