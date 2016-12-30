Быстрые и удобные платежи по всему миру доступны Казахстанцам с финансовым сервисом PaySend

Сервис Paysend был запущен совместно с AsiaCredit Bank в конце ноября 2016года и набирает быстрые обороты.

Теперь с любой банковской карты, эмитированной в Казахстане, легко и дешево можно сделать денежный перевод в Россию и страны Европы. РaySend предоставляет возможность безопасно использовать вашу банковскую карту, для быстрых и удобных переводов, передает передает Zakon.kz





PaySend – международный финансовый сервис платежей и переводов нового поколения, позволяющий легко и быстро отправлять деньги по всему миру. Перевод можно осуществить даже с мобильного телефона. Все, что Вам нужно – это иметь платежную карту, а также знать номер платежной карты получателя перевода. Независимо от того каким банком выпущены ваша карта и карта получателя, вы можете переводить деньги с помощью PaySend.





На территории Казахстана данный сервис стал доступен благодаря AsiaCredit Bank (АзияКредит Банку).





AsiaCredit Bank - является единственным эксклюзивным финансовым партнером сервиса Paysend.





Имея финансовые и юридические взаимоотношения с международными платежными системами, AsiaCredit Bank обеспечивает взаиморасчеты связанные с переводами с Казахстанских платежных карт, со всеми партнерами Paysend по миру. Таким образом, AsiaCredit Bank выступает в качестве расчетного банка между потребителями услуги быстрых переводов.





Сервис Paysend был запущен совместно с AsiaCredit Bank в конце ноября 2016года и набирает быстрые обороты. Все большее количество потребителей осуществляет денежные переводы через приложение Рaysend. Попробовав однажды, клиенты делают повторные транзакции, так как это действительно удобно. Стоимость перевода составляет всего 199 тенге.





Клиентам не нужно искать отделения, стоять в очередях и заполнять длинные формы. Необходимо лишь скачать приложение по адресу asiacreditbank.paysend.com

Почему PaySend:





- Простые и быстрые переводы за границу

- Всё, что нужно — это номер карты получателя

- Минимальная комиссия – 199 тенге

- Выгодный курс конвертации

- Гарантии безопасности транзакций



