Двустороннее сотрудничество обсудил министр по делам религий РК со своим коллегой из ОАЭ

В рамках подготовки официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты 28-29 декабря 2016 года министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев совершил поездку в эту страну, сообщает Zakon.kz.





В рамках поездки проведены встречи с Председателем Агентства по делам ислама и вакуфов ОАЭ г-ном Мухаммедом Матаром Салемом аль-Кааби, и.о. Государственного министра по толерантности ОАЭ г-ном Рашидом ат-Танейджи, а также Исполнительным директором Международного центра «Хедая» по борьбе с насильственным экстремизмом г-ном Максудом Крузом.





«Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества на основе дружественных отношений между лидерами двух стран Нурсултаном Назарбаевым и шейхом Халифом бен Заидом Аль Нахаяном», - сообщает пресс-служба министерства.





В ходе встреч обсуждались вопросы взаимодействия государства и религиозных объединений, регулирования религиозной деятельности, обеспечения межкультурного и межконфессионального диалога. Состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам профилактики религиозного экстремизма.





Министр положительно отметил принятую правительством ОАЭ программу национальной толерантности, меры по созданию совета и центра толерантности, формированию в Эмиратах атмосферы нетерпимости к дискриминации по национальному или религиозному признаку.





В ходе посещения Международного центра «Хедая» Н.Ермекбаев с позитивной стороны отметил реализуемые на мировой арене эффективные программы по противодействию насильственному экстремизму, а также передовую практику привлечения их к реализации неправительственного сектора. Выражены намерения о расширении сотрудничества Казахстана с указанной организацией, положительно зарекомендовавшей себя во многих странах.





Министр также ознакомился с деятельностью Международного центра по дерадикализации «Sawab».





По итогам поездки достигнута договоренность о подписании Меморандума о сотрудничестве между Министерством по делам религий и гражданского общества РК и Агентством по делам ислама и вакуфов Объединенных Арабских Эмиратов.



