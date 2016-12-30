Китайский клуб предложил за Роналду 300 млн евро
30 декабря 2016, 10:36
По информации СМИ Роналду зарабатывает 427 тыс. евро в неделю.
Агент форварда Реала Криштиану Роналду Жорже Мендеш сообщил, что один из китайских клубов предлагает за его клиента 300 млн. евро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sky Sport.
«Мадридцам предложили 300 миллионов евро за трансфер, а самому Роналду пообещали зарплату более чем 100 миллионов евро в год. Но деньги — это не все. "Реал" — это его жизнь», — заявил агент форварда Жорже Мендеш.
По информации СМИ Роналду зарабатывает 427 тыс. евро в неделю. Самым высокооплачиваемым футболистом мира является аргентинский форвард китайского «Хэбэй Форчун» Эсекиэль Лавесси (577 тыс. евро в неделю).
В начале декабря Роналду стал обладателем четвертого «Золотого мяча».
Ранее китайские клубы сделали несколько громких приобретений, подписав Карлоса Тевеса и Оскара.
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP
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