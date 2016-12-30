В Индии обрушилась шахта, десятки горняков заблокированы
30 декабря 2016, 10:37
Шахта на угольном руднике в индийском штате Джаркханд частично обрушилась, заблокировав до 50 горняков, сообщает издание Hindustan Times.
Шахта на угольном руднике в индийском штате Джаркханд частично обрушилась, заблокировав до 50 горняков, сообщает издание Hindustan Times, передает РИА Новости.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда.
Утром в пятницу начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA) и Центральных сил промышленной безопасности (CISF).
Фото © Flickr/ meg and rahul
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