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Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

30 декабря 2016, 10:42

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism, кратко о нем сообщает EurekAlert!.


Американские и аргентинские ученые выяснили причину отсутствия мотивации для активной двигательной активности у страдающих от ожирения животных, передает Lenta.ru.

Эксперименты ученых показали, что низкая двигательная активность животных, имеющих избыточную массу тела, обусловлена дисфункцией их дофаминовых рецепторов типа D2. К таким выводам ученые пришли в ходе экспериментов с мышами.

Две группы животных в течение 18 недель помещались на диету с нормальным или избыточным содержанием жиров. К четвертой недели вторая группа грызунов, еще не набрав лишний вес, начала демонстрировать более низкую двигательную активность, чем первая.

В дальнейшем ученые планируют отследить влияние нездорового питания на функционирование дофаминовых рецепторов, а также темпы восстановления нормальной физической активности после перехода животных на здоровую диету и сопровождающую ее потерю веса.

Фото: Alexxai Kravitz

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