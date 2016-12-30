ДВД ЗКО проверит, как соблюдается закон о противодействии терроризму на уязвимых объектах

Каждый объект, включенный в список должен иметь систему антитеррористической защиты.

Постановлением Правительства Казахстана от 28 августа 2013 года утвержден перечень объектов уязвимых в террористическом отношении (УТО), напоминает пресс-служба ДВД Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.





Как отмечается, каждый объект, включенный в список должен иметь систему антитеррористической защиты, в соответствии с требованиями постановления Правительства РК за №191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов уязвимых в террористическом отношении».





Согласно данного постановления к объектам особо важных государственных, стратегических, опасных производственных объектов данные требования будут введены с 1 января 2017 года.





К особо важным государственным объектам относятся:





Административные здания и объекты центральных исполнительных государственных органов, специальных, правоохранительных органов, их структурных и территориальных подразделений, местных представительных и исполнительных органов





Объекты Национального Банка РК, его филиалы и хранилища





Стратегические объекты





Объекты, охраняемые Службой государственной охраны РК совместно с подразделениями органов внутренних дел, включенные в перечень, утверждаемый Президентом республики, а также объекты, имеющие важное государственное значение





Воинские части Вооруженных Сил РКн, других войск и воинских формирований





Объекты с государственными материальными резервами (склады по хранению медицинских препаратов, горюче-смазочных материалов, продовольственные и вещевые склады)





Государственная организация по проведению стационарной судебно-психиатрической экспертизы и исследования лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений





Объекты космической инфраструктуры





Объекты жизнеобеспечения, в том числе в сфере:





теплоснабжения – теплоэлектроцентрали (свыше 50 Гкал);

питьевого водоснабжения – водозаборные сооружения





Объекты, связанные с добычей и переработкой топливно-энергетических полезных ископаемых, объекты химической промышленности





Объекты водного хозяйства (гидротехнические сооружения: гидроузлы, шлюзы, плотины; водохранилища, используемые для управления водными ресурсами)





Объекты связи, теле- и радиовещания республиканского значения





Опасные производственные объекты





Объекты государственных организаций и учреждений по разработке, производству, испытанию, исследованию и хранению особо опасных, бактериологических, биологических, химических, наркотических средств и прекурсоров





Объекты юридических лиц по хранению взрывчатых и ядовитых веществ





Объекты использования атомной энергии





Как отмечают в ДВД, согласно закону «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, с целью предупреждения террористической деятельности, а также антитеррористической защиты объектов и соблюдения должного уровня их безопасности обязаны реализовывать мероприятия по:





- обеспечению соответствующего пропускного режима, оснащению объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;

- разработке на основе типового паспорта – паспорта антитеррористической защищенности вверенных им объектов;

- проведению профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств;

- планированию и отработке совместных действий с заинтересованными государственными органами и организациями по ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма;

- организации защиты информационных сетей объекта, обеспечения информационной безопасности.





По информации ДВД, для реализации требований данного постановления Правительства с 1 января 2017 года запланировано проведение проверок объектов УТО первой, второй и третьей на соответствие их к предъявляемым требованиям по антитеррористической защищенности.

При этом указывается, что невыполнение требований указанных в ст. 10-3 Закона «О противодействии терроризму» влечет административную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении):





- Штраф на физических и должностных лиц в размере ста МРП (226900 тенге);

- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческой организации в размере двухсот МРП (453800 тенге);

- на субъектов среднего предпринимательства в размере трехсот МРП (680700 тенге);

- на субъектов крупного предпринимательства пятьсот МРП (1134500 тенге).





При совершении повторного нарушения предусмотрен штраф:





- на физических и должностных лиц в размере двухсот МРП (453800 тенге);

- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческой организации в размере трехсот МРП (680700 тенге);

- на субъектов среднего предпринимательства в размере пятисот МРП (1134500 тенге);

- на субъектов крупного предпринимательства в размере одной тысячи МРП (2 269 000 тенге);











