Пять лет колонии получил актюбинец за призывы к джихаду
30 декабря 2016, 11:03
В Интернете продавец сотовых телефонов размещал информацию об экстремизме.
Амангос Ирбулатов распространял на двух страницах социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, в которых призывали к совершению джихада. Прокурор просил для подсудимого 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Актюбинца приговорили к пяти годам. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает Aktobetimes.kz.
Амангосу Ирбулатову 24 года. Он недавно женился. Детей в семье нет. Как рассказал отец осужденного, Амангос с детских лет занимался гандболом, получил звание мастера спорта. Работал помощником тренера по гандболу в команде «Казхрома».
- Как помощнику тренера, ему платили очень мало – 20 тысяч тенге в месяц, - говорит отец Амангоса Ирбулатова. – Вот он и связался с этими. С тренерством совмещал работу сварщика, летом были хорошие объемы, зимой поменьше.
Ирбулатов стал заниматься скупкой и торговлей сотовых телефонов, стал читать намаз. Парень скачивал из Интернета аудиозаписи радикального содержания и публиковал их в «ВКонтакте». 28 сентября его задержали и арестовали за «возбуждение религиозной розни» и «призывы к терроризму.
Амангос Ирбулатов – единственный сын в семье. В наркологическом и психоневрологическом диспансерах на учете не состоит. Ранее не был судим. Перед приговором подсудимый говорил, что полностью признал свою вину, и просил облегчить наказание.
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