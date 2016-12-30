Пять лет колонии получил актюбинец за призывы к джихаду

Амангос Ирбулатов распространял на двух страницах социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, в которых призывали к совершению джихада. Прокурор просил для подсудимого 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Актюбинца приговорили к пяти годам. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает Aktobetimes.kz





Амангосу Ирбулатову 24 года. Он недавно женился. Детей в семье нет. Как рассказал отец осужденного, Амангос с детских лет занимался гандболом, получил звание мастера спорта. Работал помощником тренера по гандболу в команде «Казхрома».





- Как помощнику тренера, ему платили очень мало – 20 тысяч тенге в месяц, - говорит отец Амангоса Ирбулатова. – Вот он и связался с этими. С тренерством совмещал работу сварщика, летом были хорошие объемы, зимой поменьше.





Ирбулатов стал заниматься скупкой и торговлей сотовых телефонов, стал читать намаз. Парень скачивал из Интернета аудиозаписи радикального содержания и публиковал их в «ВКонтакте». 28 сентября его задержали и арестовали за «возбуждение религиозной розни» и «призывы к терроризму.





Амангос Ирбулатов – единственный сын в семье. В наркологическом и психоневрологическом диспансерах на учете не состоит. Ранее не был судим. Перед приговором подсудимый говорил, что полностью признал свою вину, и просил облегчить наказание.