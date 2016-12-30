В 2017 году Алматы войдет в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые города»

В 2017 году г.Алматы войдет в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые города». Уже получен положительный ответ от координатора проекта после инициативы Акима и Городского управление здравоохранения г.Алматы о вступлении в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые города». Вхождение в проект «Здоровые города» позволит эффективно решать ключевые задачи Государственной программы «Денсаулык» и программы развития «Алматы – 2020», внедрить лучшую международную практику в создании благоприятной среды, сохранении и укреплении здоровья. Статус «Здоровый город» позволит улучшить благополучие населения, сделает Алматы еще более привлекательным для туризма, в том числе медицинского.





Отрадно что вхождение в проект совпало с самым ожидаемым событием 2017 года, 28-ой Всемирной зимней Универсиадой, которая пройдет в г.Алматы. Для организации медицинского обеспечения этого уникального спортивного мероприятия была проведена колосальная работа. Утверждена Дорожная карта по пошаговым перечнем мероприятий. Для оказания помощи во время проведения Универсиады определены клиники, отобраны врачи-специалисты и волонтеры из числа студентов: интернов и резидентов, владеющих английским языком. Направлены на обучение английскому языку более 150 специалистов из медицинских организаций города.





В период с 6 по 13 декабря 2016 г. на базе Алматинского городского филиала «Учебно-клинический центр «Астана» по программе семинар-тренинга «Оказание первой доврачебной помощи» были подготовлены окало ста водителей карет скорой помощи.





Ведутся подготовительные работы для обучения врачей-спасателей специалистами FISU по оказанию медицинской помощи на горнолыжных спортивных объектах. Учебно-клинический центр «Астана» - официальный партнер Универсиады -2017 начал обучение волонтеров оказанию первой доврачебной помощи при остановке сердца, травмах и кравотечении. Комиссия Международной федерации студенческого спорта (FISU) высоко оценила готовность спортивных сооружений и медицинских объектов к проведению Всемирной Универсиады 2017 года. Утвержден порядок приема-передачи пациентов, въезда-выезда, выгрузки пациентов и места ожидания карет скорой помощи, согласовано расположение временной вертолетной площадки. Еженедельные тренинги при участии всех заинтересованных сторон призваны обеспечить доведение до автоматизма всех навыков в командном подходе.





Сегодня здравоохранение города Алматы - это огромный потенциал возможностей и перспектив. В городе трудится каждый 5 врач страны и каждая 10 медсестра. В стационары города госпитализируется каждый 9-й казахстанец, в роддомах города рождается каждый 9 житель страны. При этом до 30% это жители других регионов.





В городе действует пять хорошо оснащенных больничных организаций, возведенных по современным, отвечающим международным требованиям (ГКБ7, БСНП, ГКБ4, БДНП, МРПТД). Возведено 20 объектов ПМСП - новые здания для ГП№10, 17, ЦПМСП «Заря Востока», СВА «Таугуль» – ныне ГП№18, СВА «Думан» – филиал ГП№2, Центр ПМСП «Кулагер», ГП№20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, новые корпуса городских поликлиник №6, 11, 12, 14, завершается строительство поликлиники в мкр. Калкаман). В рамках ВСМП проведено 169 трансплантаций почек и 17 печени - самый большой объём трансплантаций по стране. Внедрен:хирургическое лечение аортальных пороков – замена аортального клапана аутоперикардом, бескаркасным биологическим протезом, эндопротезирование не только крупных суставов, но и суставов стоп и кистей - наиболее сложного вида эндопротезирования, используется системы компьютерной навигации, интраоперационное облучение при раке различных локализаций уникальным мобильным ускорителем электронов «LIAC 10 MEV». Освоены: широкий спектр операций по поводу врождённых пороков сердца у детей в возрасте от 2 дней жизни до 16 лет,нейронавигационные методы хирургического лечения в нейрохирургии. В текущем году в городской клинической больнице №7 – ровеснице Независимости (введена в строй в 1991 году) открыто второе отделение ЧКВ для децентрализации экстренной кардиохирургической помощи – это позволило значительно приблизить эту помощь для жителей Наурызбайского и Алатауского районов города.





Также проводится активная подготовительная, разъяснительная работа по внедрению обязательного медицинского страхования. К моменту когда страховая медицина станет реальностью каждый горожанин должен знать все необходимое, так как заботиться о здоровье надо будет самому. Главное что будучи участником системы медицинского страхования получать медицинскую помощь в полном объеме можно будет в любом выбранном им как государственном, так и частном медицинском учреждении.





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