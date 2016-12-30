Цены на какие услуги не будут регулироваться государством с 1 января 2017 года и почему

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК разъяснил, на какие услуги отменяется ценовое регулирование с нового года и как будет контролироваться ценообразование, сообщает Zakon.kz.

Комитет напомнил, что в рамках исполнения поручения Главы государства о дальнейшем переходе на рыночное ценообразование во всех секторах экономики одним из направлений является отмена с 1 января 2017 года государственного ценового регулирования на некоторых регулируемых рынках. В частности, в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти, гражданской авиации, портовой деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи, а также газа).

Это соответствует рекомендациям ОЭСР, представленным по итогам обзора конкурентной политики в Республике Казахстан.





«Внесенные новшества позволят, прежде всего, повысить эффективность рынка, так как таким образом национальные субъекты окажутся в равных условиях с субъектами ЕАЭС (оперативно вносить корректировки в свои ценовые политики)», - пояснили в КРЕМиЗК.





Вместе с тем в ведомстве не исключают, что отмена ценового регулирования может привести к необъективному росту цен на услуги, предоставляемые субъектами рынка отдельных отраслей, оказывающие мультипликативный эффект на экономику страны. В связи с чем предусматривается ввести новый вид ценового регулирования до 2020 года - общественно значимых рынков в сферах:





газа - 2 услуги (розничная реализация товарного газа, розничная реализация сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки);

железнодорожного транспорта - 2 услуги (услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом, услуги локомотивной тяги, за исключением услуг по предоставлению в аренду ж/дорожных грузовых вагонов и услуг оператора вагонов (контейнеров) и перевозке грузов ж/д транспортом в транзитном сообщении через территорию РК);

гражданской авиации - 5 услуг (посадка-высадка пассажиров (посредством телескопического трапа), предоставление рабочего места (площади) для регистрации пассажиров, обработка грузов, обеспечение воздушного судна авиационными горюче-смазочными материалами, предоставление в аренду помещений аэропорта, используемых в целях обеспечения перевозочного процесса);

электроэнергетики - 4 услуги (розничная реализация электрической энергии энергоснабжающими организациями, обеспечение готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергией, организация и проведение централизованных торгов электрической энергии, централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).





Данная мера позволит в среднесрочной перспективе сохранить ценовой контроль на данных рынках и исключить в последующем риски необоснованного роста цен.





Вместе с тем отмечается, что планируется повышение цен на электроэнергию и газ, которое вызвано «объективным ростом составляющих тарифов».





Так, изменение с 1 января 2017 г. цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки (ГРУ) связано с увеличением предельной цены оптовой реализации СНГ на внутреннем рынке, на розничную реализацию товарного газа – повышением отпускной цены, а также тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам.





При этом рост цен розничной реализации составит:





на СНГ через ГРУ min на 15,4% (Карагандинская обл.), max на 13,8% (СКО);

на товарный газ – min на 0,9% (Атырауская обл.), max на 9,01% (Алматинская обл.).





При этом в 5 регионах увеличение цен газоснабжающих организаций на розничную реализацию товарного газа не планируется (Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Южно-Казахстанская области), а также не планируется увеличение цен на розничную реализацию СНГ через ГРУ в Алматинской областях.





Как поясняется, повышение цен на электрическую энергию обусловлено ростом цен на станциях, а также услуг по передаче и распределению электрической энергии по межрегиональным и региональным сетям, связанное с реализацией энергопередающими организациями инвестиционных программ, направленных на реконструкцию, модернизацию сетевых активов. При этом, минимальный рост составит 0,3% (Алматинская область), максимальный - 7,3% (Мангистауская обл).





«Следует отметить, что в 8 регионах по базовым энергоснабжающим организациям повышения цен на электрическую энергию с 1 января 2017 года не планируется (Астана, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Костанайская, ЮКО, Павлодарская, Кызылординская области)», - говорится в сообщении.





Вместе с тем в Комитете отмечают, что реформирование сферы тарифообразования не означает абсолютной свободы. В рыночных условиях государство обладает инструментом «антимонопольного расследования» для исключения нарушений, связанных с ценами, и дестабилирующих социально-экономическую обстановку.





«Отмечаем, в случаях фактов «резких» скачков цен, что указывает на наличие в деятельности субъектов признаков нарушений законодательства в области конкуренции, антимонопольный орган вправе применить меры реагирования (это пресечение нарушений, связанных с установлением монопольно высоких цен, ужесточение борьбы с картелями, пресечение вертикальных соглашений и др.)», - сказали в ведомстве.





При этом там напомнили, что инструмент антимонопольного расследования обладает серьезными последствиями в случае доказательства необоснованного роста цен в виде высоких штрафных санкций.





Кроме того, что в случае неспособности субъектов работать на основе законов рынка и правил конкуренции Предпринимательским кодексом РК предусмотрено право введения госрегулирования цен как на товарном рынке, так и для отдельного субъекта.



