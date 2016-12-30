В Алматы проводится активная подготовительная работа по внедрению обязательного медицинского страхования

На сегодня изучен опыт стран, где внедрена и эффективно работает система страхования. В Германии подобная система существует более ста лет. Она эффективно используется в Турции, Японии и в других развитых странах. Средняя продолжительность жизни, как показатель качества медицинской помощи, в этих странах составляет 80-85 лет, в то время как в Казахстане – 72 года. Если мы хотим и в дальнейшем, развивая систему охраны здоровья населения, достигать стойкого улучшения индикаторов его здоровья, необходимо предпринять конкретные шаги по повышению финансовой стабильности системы здравоохранения и обеспечению социальных гарантий населения при получении медицинской помощи. Именно это и является основной идеологией обязательного социального медицинского страхования.





С этого года Алматы стал пилотным регионом по созданию службы общественного здравоохранения. Главная наша цель сегодня, и ориентир развития завтра - формирования межведомственного взаимодействия всех городских служб, общественных институтов и самого населения в решении вопросов охраны здоровья горожан. При акимате создан Координационный совет по взаимодействию в вопросах охраны здоровья алматинцев. Заработал единый городской Call-center для разъяснения вопросов связанных со здоровьем и оздоровлением, деятельности медицинских организаций, внедрения ОСМС, жалоб и обращений пациентов.





Проводится активная подготовительная, разъяснительная работа по ОСМС. Главное, что будучи участником системы медицинского страхования получать медицинскую помощь в полном объеме можно будет в любом выбранном им как государственном, так и частном медицинском учреждении.





Основные принципы ОСМС - общественная солидарность и социальная справедливость. В формировании страхового фонда принимают участие государства, работодатели и работники. Страховые платежи по ОМС уплачиваются за всех граждан, но востребование финансовых ресурсов осуществляется лишь при обращении за медицинской помощью. Большим плюсом является то, что граждане с различным уровнем дохода имеют одинаковые права на получение медицинских услуг. ОСМС в первую очередь выгодно для самих граждан. Информация по обязательному социальному медицинскому страхованию размещена на сайтах медицинских организаций и управления здравоохранения города Алматы.





Также с 23 ноября 2016г., как один из этапов подготовки к введению ОСМС в городе стартовал «Месячник качества». По сути это план неотложных мер по улучшению обслуживания населения. Нам необходимо в кратчайшие сроки значимо повысить конкурентоспобность наших клиник, так как выбор куда пойти лечиться будет за пациентом. В период проведения месячника участковые медицинские сестры будут активно посещать маломобильные группы пациентов, выявлять потребности и организовывать дополнительное обследование, профилактические осмотры, консультативную помощь, если необходимо, с использованием инва-такси. Управлением совместно с Центром развития Алматы разработаны простые, не требующие больших затрат, но очень действенные и эффективные мероприятия, собран по крупицам лучший опыт других регионов и сфер оказания услуг, например ЦОНов – где мы наблюдаем безусловный рост качества и культуры обслуживания населения за очень короткий промежуток времени. По опыту городских поликлиник №5, №9 и №17 в поликлиниках города будет улучшаться работа регистратур, навигация, повышаться степень удобства для пациентов, устанавливаться терминалы для управления очередями, безналичной оплаты услуг. Месячник станет началом системных действий по повсеместному совершенствованию качества медицинской помощи.





Наряду с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования в стране развивается и Государственно - частное партнерство (ГЧП)в сфере здравоохранения.

Основной целью ГЧП является развитие инфраструктуры и услуг в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта государства и бизнеса. В текущем году переданы в доверительное управление помещения в мкр. «Жетысу–3» на реконструкцию под территориальную поликлинику. Мы изучим первый опыт, наработаем рекомендации и только потом продолжим с учетом выводов и уроков.





Принципиально изменены подходы к финансированию медицинских организаций. 75 медицинских организаций (из 81) переведены в статус государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения. Ежеквартально все клиники размещают отчеты о финансовом результате на своих сайтах. В 42 клиниках созданы Наблюдательные советы. Это принципиально меняет степень прозрачности и участия общества в управлении государственными предприятиями.





Многое делается, чтобы улучшить качество медицины в городе, сделать Алматы центром регионального медицинского туризма.







