В США нашли «оленя из упряжки Санта-Клауса»

Дух Рождества коснулся и дикой природы. Сотрудники службы ветеринарного контроля нашли «оленя из упряжки Санты»: раскидистые рога животного были обмотаны рождественскими гирляндами, передает moya-planeta.ru.

Фотография необычайно праздничного оленя появилась в твиттере Arapahoe County во вторник с подписью «Ах, Санта забыл своего оленя!» Голова животного, его рога и шея были обмотаны чьей-то гирляндой, передает местный портал Upi.com.





Сотрудники организации Aurora & Animal Control успешно освободили оленя. Сообщается, что он не пострадал и покинул своих спасителей в хорошем расположении духа.



