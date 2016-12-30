В США нашли «оленя из упряжки Санта-Клауса»
30 декабря 2016, 11:42
Фотография необычайно праздничного оленя появилась в твиттере.
Дух Рождества коснулся и дикой природы. Сотрудники службы ветеринарного контроля нашли «оленя из упряжки Санты»: раскидистые рога животного были обмотаны рождественскими гирляндами, передает moya-planeta.ru.
Фотография необычайно праздничного оленя появилась в твиттере Arapahoe County во вторник с подписью «Ах, Санта забыл своего оленя!» Голова животного, его рога и шея были обмотаны чьей-то гирляндой, передает местный портал Upi.com.
Сотрудники организации Aurora & Animal Control успешно освободили оленя. Сообщается, что он не пострадал и покинул своих спасителей в хорошем расположении духа.
Фото с сайта moya-planeta.ru
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