Объем сданного жилья по госпрограмме в 2016 году составил 9 млн кв.м.

Портфель займов ЖССБ занимает уже более трети от всего объема ипотеки по стране (35,2%, против 33,7% годом ранее, и всего 9% - пятью годами ранее).

В 2017 году из республиканского бюджета в жилищную сферу будет направлено 186 млрд. тг, на 17,8% больше, чем в 2016. Однако ипотечные займы стагнирует второй год: ссудный портфель показал годовой рост всего на 1,8%, при этом в прошлом году наблюдалось сокращение ипотечного портфеля на 4,7%. На фоне ослабления рынка, кластер жилищного строительства поддерживают инструменты госсектора, где одним из ключевых каналов стала система жилстройсбережений.





Так, кредитный портфель Жилстройсбербанка растет быстрее, чем весь совокупный портфель ипотечных займов. Объем кредитов ЖССБ за год (октябрь 2015-2016) увеличился на 6,8%, и достиг 315,2 млрд тг. В прошлом году, на фоне рецессии ипотечного сегмента, ЖССБ показал рост сразу почти на 40% (октябрь 2014-2015).





Портфель займов ЖССБ занимает уже более трети от всего объема ипотеки по стране (35,2%, против 33,7% годом ранее, и всего 9% - пятью годами ранее).





Только за 11 месяцев 2016 года по каналам Банка казахстанцы получили льготные кредиты на 126,9 миллиарда тенге. За весь 2015 год ЖССБ выдал 151,7 млрд тг займов.





Средняя сумма кредита одному заемщику по программам ЖССБ составляет уже 5,9 млн тг. (для сравнения, в 2015 было 5,7 млн тг).





Инструменты госпрограмм формируют в жилищном секторе постоянный платежеспособный спрос, что стимулирует ввод нового жилья. Так, за 11 месяцев строительные компании ввели в эксплуатацию 8,94 миллиона кв.м. жилых зданий - это на 16,1% больше, чем годом ранее.





В многолетней динамике сектора жилстроя значительный прирост отмечен впервые по итогам 2014 года, когда показатели обогнали 2013 сразу почти на 10%. В 2015 отмечен новый рекорд - плюс 18,9% к 2014.





Примечательно, что за январь-ноябрь текущего года уже были достигнуты те же показатели, что и за весь прошлый год.





Фото: pravo.ru











