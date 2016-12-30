Глава государства освободил от должности директора Музея Первого Президента РК
30 декабря 2016, 11:53
С 1994 года она работала в Администрации Президента РК, возглавляла Личный архив и Библиотеку Главы государства.
Распоряжением главы государства в связи с достижением пенсионного возраста освобождена от должности директора государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан» Алма Сагынгали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Алма Сагынгали родилась 17 апреля 1956 года. С 1994 года она работала в Администрации Президента РК, возглавляла Личный архив и Библиотеку Главы государства. 1 сентября 2004 года Распоряжением Главы государства была назначена директором Музея Первого Президента РК.
Фото kazpravda.kz
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