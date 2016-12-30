В Турции представлен законопроект о переходе страны к президентской республике

Согласно проекту закона, пост премьер-министра предлагается упразднить, допустимый возраст кандидата в парламентарии - снизить с 25 до 18 лет.

Законопроект об изменении конституции Турции и переходе к президентской республике был одобрен парламентским комитетом, представленным 316 депутатами правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщило Об этом сообщило Anadolu , передает ТАСС





Согласно проекту закона, пост премьер-министра будет устранен, а исполнительная власть перейдет к президенту и вице-президенту. Также число парламентариев будет увеличено с 550 до 600, а допустимый возраст для кандидата в законодательный орган страны будет снижен с 25 до 18 лет.





Для принятия закона необходимо, чтобы его поддержали более 330 депутатов, после чего начнется процесс подготовки к референдуму. Сам плебисцит может пройти в марте 2017 года, если не произойдет задержек.





Фото с сайта mk-turkey.ru



